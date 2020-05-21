- 15:47 Киевлянка за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы мужа
- 15:42 "Не помнит людей и события": стало известно о состоянии разбитого инсультом Бориса Моисеева
- 15:39 "Киевавтодор" потратил сотни тысяч гривен на уборку снега, которого не было (документ)
- 15:12 Убийство 11-летнего мальчика в Днепре: бабушка ребенка работает в больнице, на территории которой обнаружили тело
- 15:11 «Тяжело говорить»: появились подробности госпитализации бывшего мужа Лолиты Милявской
- 15:10 Девушку-чирлидершу во время тренировки укусила ядовитая змея: момент попал на видео
- 15:03 В Харькове зарегистрировали случай малярии: как уберечься от опасного заболевания
- 14:55 Заморозки, ветер и дожди: синоптик огорчила прогнозом на конец рабочей недели
- 14:48 Олимпийские игры в Токио могут отменить: что известно
- 14:45 Назван главный провал Зеленского
- 14:44 Вспышка коронавируса на Буковине: пациентов будут эвакуировать санитарным вертолетом
- 14:43 Оля Цибульская показала, как выглядела 30 лет назад
Оля Цибульская показала, как выглядела 30 лет назад (фото)
Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая недавно снялась в откровенной фотосессии со своим кумом, показала, как выглядела 30 лет назад.
«Смотри как быстро летит время. ⠀Между фотками — 30 лет. Изменилась?» — спросила она под своими снимками. Цибульская также попросила читателей выбрать фото, на котором она им нравится больше.
Поклонники Оли заявили, что она осталась такой же. «Такая же — как была: жизнерадостная маленькая девочка, но с опытом», «Изменились только зубы. Умелый стоматолог. А огонь в глазах остался», «Такая же красивая», — пишут комментаторы.
Кстати, Цибульская уже публиковала фото из этой серии. Видно, что фотографировали ее на Новый год. И уже в этом нежном возрасте Оля «писала» песни.
Напомним, что на карантине Цибульская умудрилась похудеть на 12 кг.420
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Убийство 11-летнего мальчика в Днепре: бабушка ребенка работает в больнице, на территории которой обнаружили тело (фото)
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...