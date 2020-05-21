Шоу-бизнес

Оля Цибульская показала, как выглядела 30 лет назад (фото)

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая недавно снялась в откровенной фотосессии со своим кумом, показала, как выглядела 30 лет назад.

«Смотри как быстро летит время. ⠀Между фотками — 30 лет. Изменилась?» — спросила она под своими снимками. Цибульская также попросила читателей выбрать фото, на котором она им нравится больше.

Поклонники Оли заявили, что она осталась такой же. «Такая же — как была: жизнерадостная маленькая девочка, но с опытом», «Изменились только зубы. Умелый стоматолог. А огонь в глазах остался», «Такая же красивая», — пишут комментаторы.

Кстати, Цибульская уже публиковала фото из этой серии. Видно, что фотографировали ее на Новый год. И уже в этом нежном возрасте Оля «писала» песни.

Напомним, что на карантине Цибульская умудрилась похудеть на 12 кг.

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