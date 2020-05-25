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«Копия DZIDZIO»: фото сына Оли Цибульской взбудоражило сеть

21:15 25 мая 2020
Дзидзьо и Цибульская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая недавно поделилась детским фото, взбудоражила сеть снимком с сыном Нестором.

Цибульская спросила у поклонников, не написать ли ей книгу. Отметила, что уже несколько издателей предложили ей это, но она не знает, о чем писать.

Цибульская

Цибульская

Поклонники же обратили внимание на фото Оли. «Как же ваш сын похож на DZIDZIO», «Копия DZIDZIO», — пишут они.

Оля

Оля

Отметим, что фото Нестора часто вызывает такую реакцию. Ранее Цибульская даже говорила, что ее это задевает. «Меня это цепляет. Не скажу, что оскорбляет, потому что DZIDZIO — очень красивый парень, от такого парня родить — это счастье, но у всего должны быть свои границы», — подчеркивала она.

Напомним, что DZIDZIO (Михаил Хома) — старый друг и кум Оли. Они часто поют вместе, а еще создают видимость, что между ними не только дружба. Так, недавно артисты снялись в откровенной фотосессии.

Кстати, недавно Потап на примере Тины Кароль и Дана Балана объяснил, что люди охотнее верят в фейковые романы

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