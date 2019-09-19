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Захват Моста метро в Киеве: появилось видео обезвреживания «террориста»
В сети появилось видео задержания 42-летнего Алексея Белько, который днем 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве и устроил на нем стрельбу. Ролик о том, как обезвреживали злоумышленника, опубликовал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало на странице в Facebook.
«Мужчина, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украина справилась «на отлично», — пишет он.
Напомним, что 18 сентября в Киеве вооруженный преступник пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. Мужчина появился на мосту около 16.00. Свой автомобиль он бросил посреди трассы, а сам вышел из авто и произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина «Сайга». Движение транспорта в районе было перекрыто, а полиция выяснила личность гражданина и попыталась связаться с мужчиной по мобильному телефону.
По словам начальника столичных полицейских Андрея Крищенко, к угрозам мужчины пришлось отнестись крайне серьезно. Во-первых, гражданин изначально дал понять, что вооружен, а потом еще и сбил полицейский дрон из карабина. Во-вторых, гражданин фигурировал в полицейских отчетах трехмесячной давности, как человек, у которого нашли большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ — конкретно около двух килограммов взрывчатки.
На месте происшествия были найдены тубус от гранатомета, охотничье ружье, нарезной карабин, пистолет. Спецоперация «Корда» прошла без жертв и пострадавших. Сейчас за подготовку теракта мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра («Капитан Прайс») высказал предположение о том, что задержание «террориста» на Мосту метро в Киеве с использованием спецов, снайперов, собак, БТРов и катеров было «шоу от МВД» с целью повысить свою значимость в глазах общества.
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