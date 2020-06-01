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"Укрзалізниця" открыла продажу билетов в плацкартные вагоны: названы направления
С 1 июня, когда в Украине после карантина начали курсировать более 40 поездов, была открыта продажа билетов в плацкартные вагоны — ранее были доступны билеты лишь в купе и СВ.
В «Укрзалізниці» сообщают, что в плацкартные вагоны, как ранее в купейные и СВ, будут продавать билеты лишь на половину мест — на два из четырех с одной стороны и одно из двух боковых — с другой.
В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонов в составе поездов: № 98 / 97 сообщением Киев — Ковель (10 вагонов) № 125 / 126 Киев — Константиновка (3 вагона), № 10 / 9 Киев — Мариуполь (1 вагон), № 102 / 101 Киев — Херсон (6 вагонов).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 4 июня возобновят движение поездов в западном направлении — до Ивано-Франковска, Ужгорода и Ковеля.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».41
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