26.70 / 26.93 29.42 / 29.89
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов в плацкартные вагоны: названы направления

15:11 1 июня 2020
Железнодорожный вокзал в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

С 1 июня, когда в Украине после карантина начали курсировать более 40 поездов, была открыта продажа билетов в плацкартные вагоны — ранее были доступны билеты лишь в купе и СВ.

В «Укрзалізниці» сообщают, что в плацкартные вагоны, как ранее в купейные и СВ, будут продавать билеты лишь на половину мест — на два из четырех с одной стороны и одно из двух боковых — с другой.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонов в составе поездов: № 98 / 97 сообщением Киев — Ковель (10 вагонов) № 125 / 126 Киев — Константиновка (3 вагона), № 10 / 9 Киев — Мариуполь (1 вагон), № 102 / 101 Киев — Херсон (6 вагонов).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 4 июня возобновят движение поездов в западном направлении — до Ивано-Франковска, Ужгорода и Ковеля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

41

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мост

Минирование моста Метро в Киеве: появились первые фото и видео

Ермак и Зеленский

В ОП объяснили, почему Зеленский взял Ермака в Оман на «семейный отдых»

Задержанный

50-летний киевлянин систематически развращал школьниц: шокирующие подробности

Могила Виктора Януковича-младшего

На могиле сына Януковича в Крыму стоит сигнализация (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер