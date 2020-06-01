"Укрзалізниця" запускает более 40 поездов: опубликована карта

Украина

С 1 июня 2020 года в Украине после карантина открывают железнодорожное сообщение в ряде областей страны — опубликована карта с городами, куда будут ходить поезда.

«1 июня в 6:12 с вокзала „Киев-Пассажирский“ по направлению Киев — Константиновка после карантина отправился первый пассажирский поезд. Более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов отправляются с сегодняшнего дня и их список будет пополняться», — сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий, публикующий карту, на которой отмечены маршруты следования железнодорожного транспорта.

По его словам, в тех областях, где железнодорожное сообщение еще не возобновлено, решение о запуске поездов будут принимать областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения», — добавил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 4 июня ожидается запуск поездов в западном направлении — восстановлены маршруты до Ивано-Франковска, Ужгорода и Ковеля.

Также сообщалось, что начало работы городской электрички в Киеве перенесли на, ориентировочно, 7 июня. Дату перенесли из-за того, что ремонтники, отправленные на карантин, не успели отремонтировать подвижной состав.

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