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Победительница шоу «Танці з зірками» ждет второго ребенка (фото)
Украинская танцовщица и хореограф, победительница второго сезона проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева ждет второго ребенка.
О скором пополнении в семье Илона сообщила в соцсетях, опубликовав фото с внушительным животиком.
«Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным», — отметила Гвоздева.
Она также добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а в соцсетях планирует рассказывать подробно обо всем.
Танцовщицу уже поздравили ее звездные коллеги — Женя Кот, Снежана Бабкина и другие.
Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук уже воспитывают маленькую дочь Валерию.
Напомним, что ранее популярная певица Светлана Тарабарова объявила о второй беременности.
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