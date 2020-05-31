Победительница шоу «Танці з зірками» ждет второго ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Украинская танцовщица и хореограф, победительница второго сезона проекта «Танці з зірками» Илона Гвоздева ждет второго ребенка.

О скором пополнении в семье Илона сообщила в соцсетях, опубликовав фото с внушительным животиком.

«Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным», — отметила Гвоздева.

Она также добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а в соцсетях планирует рассказывать подробно обо всем.

Танцовщицу уже поздравили ее звездные коллеги — Женя Кот, Снежана Бабкина и другие.

Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук уже воспитывают маленькую дочь Валерию.

Напомним, что ранее популярная певица Светлана Тарабарова объявила о второй беременности.

А у Alyosha и Тараса Тополи этим летом родится третий малыш.

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