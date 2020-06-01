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Появилось видео момента задержания минера моста в Киеве
В сеть выложили видео операции по задержанию мужчины, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве.
Видео в социальные сети выложил «Киев Оперативный». «Личность и мотивы такого поступка устанавливаются», — говорится в комментарии к видео.
Тем временем глава столичной полиции Андрей Крищенко дал срочный брифинг. По его словам, у мужчины (1988 года рождения) на мосту в пакете был муляж — баллон и провода. Он сам позвонил в полицию, однако четких требований «минер» не выдвигал — мужчина находился во взвинченном состоянии. «Подрывник» зарегистрирован в Киево-Святошинском районе. Никакого криминала за ним не водилось — были лишь два административных правонарушения. За нынешнее же правонарушение ему может грозить до 6 лет тюрьмы. Для операции по задержанию «минера» привлекали более 400 человек, два катера, спецтехнику, десяток патрульных машин и кинолога с собакой.
Вскоре после задержания движение было возобновлено.
Видео с брифинга в сеть выложил фотограф Ян Доброносов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, мужчина приехал на мост на машине белого цвета. У него в руках был пакет, из которого торчал шнур, подключенный к пульту.212
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