Появилось видео момента задержания минера моста в Киеве

Происшествия

В сеть выложили видео операции по задержанию мужчины, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве.

Видео в социальные сети выложил «Киев Оперативный». «Личность и мотивы такого поступка устанавливаются», — говорится в комментарии к видео.

Тем временем глава столичной полиции Андрей Крищенко дал срочный брифинг. По его словам, у мужчины (1988 года рождения) на мосту в пакете был муляж — баллон и провода. Он сам позвонил в полицию, однако четких требований «минер» не выдвигал — мужчина находился во взвинченном состоянии. «Подрывник» зарегистрирован в Киево-Святошинском районе. Никакого криминала за ним не водилось — были лишь два административных правонарушения. За нынешнее же правонарушение ему может грозить до 6 лет тюрьмы. Для операции по задержанию «минера» привлекали более 400 человек, два катера, спецтехнику, десяток патрульных машин и кинолога с собакой.

Вскоре после задержания движение было возобновлено.

Видео с брифинга в сеть выложил фотограф Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, мужчина приехал на мост на машине белого цвета. У него в руках был пакет, из которого торчал шнур, подключенный к пульту.

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