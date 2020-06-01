26.70 / 26.92 29.41 / 29.88
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Появилось видео момента задержания минера моста в Киеве

15:59 1 июня 2020
Задержание минера Моста метро
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео операции по задержанию мужчины, который угрожал взорвать Мост метро в Киеве.

Видео в социальные сети выложил «Киев Оперативный». «Личность и мотивы такого поступка устанавливаются», — говорится в комментарии к видео.

Тем временем глава столичной полиции Андрей Крищенко дал срочный брифинг. По его словам, у мужчины (1988 года рождения) на мосту в пакете был муляж — баллон и провода. Он сам позвонил в полицию, однако четких требований «минер» не выдвигал — мужчина находился во взвинченном состоянии. «Подрывник» зарегистрирован в Киево-Святошинском районе. Никакого криминала за ним не водилось — были лишь два административных правонарушения. За нынешнее же правонарушение ему может грозить до 6 лет тюрьмы. Для операции по задержанию «минера» привлекали более 400 человек, два катера, спецтехнику, десяток патрульных машин и кинолога с собакой.

Вскоре после задержания движение было возобновлено.

Видео с брифинга в сеть выложил фотограф Ян Доброносов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по одной из версий, мужчина приехал на мост на машине белого цвета. У него в руках был пакет, из которого торчал шнур, подключенный к пульту.

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пистолет

В Херсонской области нашли застреленным бойца ВСУ

Задержание минера Моста метро

Появилось видео момента задержания минера моста в Киеве

В Киеве заминировали Мост метро

В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать Мост метро (фото, видео)

Могила Виктора Януковича-младшего

На могиле сына Януковича в Крыму стоит сигнализация (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер