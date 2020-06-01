Украина

Зеленский утвердил новый состав Нацсовета по антикоррупционной политике: кто в него вошел

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее утвердивший закон об устранении налоговой дискриминации физических лиц-предпринимателей, подписал указ о деятельности Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, в котором перечислены входящие в совет лица.

Так, в возглавляемый Зеленским Нацсовет, в частности, включен руководитель его Офиса Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, Генпрокурор Ирина Венедиктова (по согласию).

Также определен список международных наблюдателей и консультантов, которые могут принимать участие в работе Нацсовета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский обнародовал налоговую декларацию за 2019 год. Доходы семьи Зеленских составили более 28,6 миллиона гривен.

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