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Украина

Стало известно о серьезных потерях оккупантов на Донбассе в мае

16:53 1 июня 2020
убитый
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В мае в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы 49 оккупантов. Напомним, за 2019 года на Донбассе были ликвидированы 619 российских наемников.

Данные о потерях вооруженных формирований РФ за прошлый месяц собрала украинская разведка. По информации ГУР, еще 94 боевика были ранены и травмированы.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника — два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинских защитниках, которые погибли в зоне ООС в мае 2020 года.

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