Украина

Они мечтали о свободной Украине: названы имена военных, погибших на Донбассе в мае (фото)

В мае 2020 года на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо военнослужащих, жизни еще двоих унес несчастный случай во время учений, а 28 мая на передовой внезапно умер командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Юрий Межаков — причиной стал оторвавшийся тромб.

«Война, которую в Украине развязала Россия, стоит дорого. Она стоит нам жизней украинских защитников, которых каждый месяц седьмой год подряд хоронят под сине-желтыми флагами. В мае на передовой погибло четверо наших воинов. Все они мечтали о свободной Украине, за нее и воевали», — пишут в фонде «Повернися живим».

13 мая в Луганской области от пули снайпера погиб 24-летний старший солдат 12-го отдельного полка оперативного обеспечения Александр Карпик. У Александра остались мать, два брата и сестра.

Александр Карпик

В этот же день, 13 мая, во время учений в районе Краматорска Донецкой области при десантировании в воду погибли два бойца ССО.

30-летний майор Андрей Суприган с первых дней российской агрессии выполнял задачи во многих горячих точках на Донбассе, в том числе, в районе Широкино и Дебальцево. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Андрей Суприган

29-летний сержант Дмитрий Кузьменко также неоднократно выполнял сложные задачи. Дома его ждали родители и брат.

Дмитрий Кузьменко

20 мая в районе Трехизбенки, что в Луганской области подорвалась машина с полицейскими — тогда погиб 44-летний командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, а трое полицейских попали в госпиталь. Правоохранители патрулировали линию разграничения вдоль реки Северский Донец. Посмертно полковнику присвоено звание Героя Украины.

Сергей Губанов

21 мая погиб 31-летний военнослужащий 93-й ОМБр Евгений Сафонов. Грузовик, в котором ехали бойцы, попал под минометный обстрел. Дома Евгения ждали мать, брат, жена и двухлетний сын.

Евгений Сафонов

26 мая в районе Марьинки во время обстрела боевиков погиб 24-летний младший сержант 28-й ОМБр Виталий Лимборский.

Виталий Лимборский

28 мая остановилось сердце 38-летнего командира 1-й отдельной танковой Северской бригады полковника Юрий Межакова. В 2014—2015 годах офицер был начальником штаба 28-й ОМБр. У офицера остались родители, жена и двое детей.

Юрий Межаков

Ранее в Украине вспоминали бойцов, погибших на Донбассе в апреле этого года.

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