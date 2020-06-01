Владимир Остапчук поставил точку в публичных разборках с бывшей женой

Шоу-бизнес

После официального развода Владимир Остапчук и Елена Войченко продолжают публично выяснять отношения. Бывшая жена телеведущего обвинила его в том, что он ищет новую маму для их детей — дочери Эмилии и сыну Эвану. Якобы он хочет, чтобы ею стала новая возлюбленная Кристина.

Слова бывшей возмутили Остапчука. В комментарии «ФАКТАМ» он назвал их клеветой и манипуляцией.

«Слова Елены о том, как я будто говорю Эмилии „что новая мама будет лучше“, — это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом — клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка», — сказал Владимир Остапчук.

*Владимир Остапчук с бывшей женой и детьми

Напомним, Владимир и Кристина публично объявили, что являются парой и живут вместе. Они раскрыли историю знакомства и рассказали, как зарождались их чувства.

626

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter