Бывшая жена Остапчука резко отреагировала на его новую возлюбленную

Шоу-бизнес

После официального развода Владимира Остапчука и Елены Войченко страсти между бывшими супругами не улеглись. Они продолжают воевать за детей. Телеведущий, который теперь живет с новой возлюбленной, нотариусом Кристиной, удивил неожиданным поступком — подал запрос на психологическую экспертизу Елены.

«Возможности отказаться нет, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина. Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы», — отметила Елена Войченко в интервью каналу «Украина».

Сейчас двое детей Остапчука, рожденные в браке с Еленой, проживают с мамой. В новой квартире телеведущего также есть комната для детей.

«Я уверена, что дети должны общаться с отцом. Вопрос лишь в том, каким образом это будет происходить. Нужно сделать все, чтобы не травмировать детей. Сейчас позиция, что у них появится новая лучшая мама — достаточно травматична. И я стараюсь объяснить ему, что таким образом это делать нельзя. Пока мне это не удается», — рассказала Войченко в эфире «Ранку з Україною».

Напомним, Остапчук ушел из семьи в августе прошлого года. Он долгое время скрывал роман с новой возлюбленной. Недавно он официально представил Кристину и намекнул на помолвку. Кристина себя разлучницей не считает. Утверждает, что штамп в паспорте Владимира ничего не значил.

541

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter