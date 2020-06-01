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В Кабмине грядут серьезные перемены: что решили «слуги народа»
В Кабинете министров Дениса Шмыгаля, который работает всего три месяца, наметились кадровые перестановки.
Место вице-премьера по вопросам евроинтеграции вместо Вадима Пристайко может занять Ольга Стефанишина. Об этом сообщила глава пресс-офиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Левый берег».
Кандидатуру Стефанишиной уже обсудили на заседании фракции «Слуга народа»
Бывший глава МИД и вице-премьер-министр Вадим Пристайко может стать послом в Великобритании.
Ольга Стефанишина работала директором и гендиректором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. Имеет 5-й ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета министров.
Новым министром культуры может стать народный депутат от фракции «Слуга народа», бывший гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко.
Ткаченко возглавляет парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде. После его вступления на должность министра, на пост председателя комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.
Фракция «Слуги народа» поддержала кандидатуру Ткаченко почти единогласно.
Перед избранием народным депутатов Ткаченко больше 10 лет занимал должность генерального директора группы «1+1 медиа».
Ткаченко также называли возможным кандидатом в мэры Киева.
«ФАКТЫ» писали о результатах опроса киевлян относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность мэра столицы.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»352
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