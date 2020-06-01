Происшествия

Дело об изнасиловании в Кагарлыке: стало известно о родственных связях судьи и адвоката одного из подозреваемых

Защитник одного из задержанных полицейских, которые пытали и насиловали женщину в Кагарлыке, имеет родственные связи с судьей местного суда.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко.

«Адвокат одного из подозреваемых — это муж племянницы судьи в Кагарлыкском суде, где будет рассматриваться дело. Я поговорил с потерпевшей и с ее матерью о том, что надо переносить суд в другой район, потому что есть фактор связей адвоката с судьями», — сказал Мельниченко.

ТСН нашло подтверждение этих слов в Едином государственном реестре судебных решений. Судья Кагарлыкского суда Иванюта Т. Е. имеет родственные связи с адвокатом подозреваемого Дмитрием Матюшенковым. В 2017 году при рассмотрении уголовного дела по поводу нарушения ПДД прокурор заявил отвод адвокату Матюшенкову Д.В., ссылаясь на то, что он не может участвовать в этом уголовном производстве, поскольку является мужем племянницы судьи, в чем усматривается частный интерес.

Тогда суд удовлетворил ходатайство прокурора об отводе.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских несколько дней назад изнасиловали молодую женщину. Полиция задержала их. Обоим объявили подозрение.

26 мая суд арестовал обоих полицейских на два месяца без права внесения залога.

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