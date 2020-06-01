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Многократный чемпион мира найден мертвым в своем доме под Москвой (фото)
В частном доме города Высоковск Московской области найден мертвым 55-летний трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу (приседание, жим и тяга штанги) Андрей Трайбер, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, накануне российский спортсмен поссорился с 33-летней женой Юлией, после чего та забрала маленькую дочь и уехала к маме. Наутро Трайбер отправил супруге и старшему сыну Евгению сообщения с извинениями, после чего перестал выходить на связь.
После безуспешных попыток дозвониться, Евгений поехал к отцу домой. Зайдя в дом, в одной из комнат он обнаружил отца на полу без признаков жизни. Молодой человек вызвал «скорую» и полицию. В комнате сотрудники правоохранительных органов нашли незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами.
До этого покойный приобретал похожее оружие, однако избавился от него в конце 2019 года. После этого о наличии у него ружья не догадывались ни жена, ни сын. Следователи рассматривают все версии произошедшего, в том числе убийство.
По словам родных, спортсмен с женой всегда жили душа в душу. Однако последние три месяца отношения стали портиться, начались ссоры.
Андрей Трайбер был трехкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу
Свою спортивную карьеру Трайбер начал, выйдя на пенсию по окончанию службы в органах внутренних дел. Последние годы он работал тренером в одном из спортклубов.
Фото allpowerlifting.com516
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