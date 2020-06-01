Происшествия

Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире

В первый день лета в городе Мукачево Закарпатской области произошел дикий случай, который может вылиться в очередной громкий скандал, к которому причастны правоохранители.

О происшествии рассказывает местное издание Mukachevo.net.

Согласно его информации, в семь часов вечера понедельника на странице в Facebook одного из местных жителей появилось видео, на котором он обвиняет правоохранителей в предвзятом отношении к себе.

«Я проклинаю … в особенности му. оров Мукачевского отдела, которые … жизни мне не дают», — цитирует издание слова человека на видео.

После этого мужчина якобы надел на шею петлю и совершил самоубийство, затем трансляция оборвалась.

«В ГУ НП в Закарпатской области официально подтвердили факт самоубийства мукачевца, 1992 года рождения, которое произошло около девятнадцати часов. Следователями установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прокуратуре Закарпатья проверяют информацию о причинах самоубийства мукачевца в прямом эфире в соцсети.

Так как к делу могут оказаться причастными полицейские, выяснением обстоятельств жуткого инцидента займутся следователи ГБР из Львова.

«Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства)», — указывается в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой полицейский избил владельца местного магазина.

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