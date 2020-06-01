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Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире
В первый день лета в городе Мукачево Закарпатской области произошел дикий случай, который может вылиться в очередной громкий скандал, к которому причастны правоохранители.
О происшествии рассказывает местное издание Mukachevo.net.
Согласно его информации, в семь часов вечера понедельника на странице в Facebook одного из местных жителей появилось видео, на котором он обвиняет правоохранителей в предвзятом отношении к себе.
«Я проклинаю … в особенности му. оров Мукачевского отдела, которые … жизни мне не дают», — цитирует издание слова человека на видео.
После этого мужчина якобы надел на шею петлю и совершил самоубийство, затем трансляция оборвалась.
«В ГУ НП в Закарпатской области официально подтвердили факт самоубийства мукачевца, 1992 года рождения, которое произошло около девятнадцати часов. Следователями установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Процесс самоубийства он запечатлел на видео в социальной сети», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прокуратуре Закарпатья проверяют информацию о причинах самоубийства мукачевца в прямом эфире в соцсети.
Так как к делу могут оказаться причастными полицейские, выяснением обстоятельств жуткого инцидента займутся следователи ГБР из Львова.
«Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства)», — указывается в сообщении.
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