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Беспредел: под Одессой полицейский избил владельца местного магазина
В Ренийском районе Одесской области участковый инспектор полиции решил «выяснить отношения» с предпринимателем, которому принадлежит продовольственный магазин. Закончилось это для правоохранителя уголовным производством. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандале в Одессе из-за жесткого задержания полицейскими «нарушителя карантина».
Как утверждает потерпевший — владелец магазина, который сам обратился с заявлением в полицию по факту случившегося, участковый Виталий Кейбаш, с которым у него и ранее были неприязненные отношения, напившись во время празднования Пасхи, зашел к нему в магазин без защитной маски и стал провоцировать скандал. В частности, обвинил предпринимателя в том, что тот торгует без лицензии и вообще ведет деятельность во время карантина.
Возникла словесная перепалка, в ходе которой полицейский ударил кулаком в лицо находившегося за прилавком хозяина магазина. Завязалась драка, вскоре переместившаяся во двор. Там, по словам очевидцев, участковый несколько раз ударил предпринимателя ногой по голове.
Остановить беспредел удалось лишь после вмешательства правоохранителей, прибывших по вызову на место ЧП. Они опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства.
Потерпевший также рассказал, что этот участковый вместе со своими братья уже неоднократно били его, однако им все сходило с рук.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, по факту недостойного поведения ренийского полицейского назначено служебное расследование. На время его проведения работник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Отмечается, что «во время схватки полицейский, находившийся вне службы, нанес мужчине телесные повреждения в виде травмы головы и ушиба коленного сустава».
По данному факту руководство ГУНП назначило служебное расследование. «Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности будет принято после завершения расследования», — говорится в сообщении главка.
По факту хулиганства открыто уголовное производство. В его рамках правовую оценку действиям работника полиции будет давать Государственное бюро расследований.
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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на Луганщине под суд пошли полицейские, пытавшие задержанного. Тем временем полицейскому, избившему адвоката под Киевом, предъявили обвинение в превышении власти.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!