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Заробитчанам облегчат жизнь: Украина и Польша готовят важное соглашение
В связи с растущим спросом на услуги украинских трудовых мигрантов Украина и Польша намерены заключить соглашение, которое устранит все возможные препятствия для их трудоустройства в соседней стране.
Об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Висилия Боднаря и посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, сообщили в МИДе страны.
«Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши», — отметили в дипломатическом ведомстве.
Также в ходе встречи речь шла об активизации сотрудничества по всем возможным направлениям после завершения пандемии коронавируса, в том числе в транспортной сфере.
«Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами», — сказано в сообщении.
Как известно, в Польше, по разным оценкам, трудятся от 900 тысяч до 1,5 миллиона украинских работников. В целом же за рубежом, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе работает 3,2 млн наших граждан, а в отдельные периоды — от 7 до 9 млн человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти Польши расширили перечень иностранцев, которые могут въезжать в страну во время карантина. В частности, ученики и студенты, которые получают образование в этой стране, смогут пересекать границу Польши на автомобильном транспорте. Кроме того, в начале мая Польша снова начала выдавать украинцам рабочие визы. Также власти этой страны упростили въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев. Благодаря этому граждане нашей страны, которые приедут на сезонные работы в Польшу, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.70
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