Украина

Не смогут заменить работников из Украины: в Польше заговорили о надвигающейся катастрофе

Без украинских трудовых мигрантов в Польше может наступить критическая ситуация в аграрном секторе. Польский рынок труда зависим от заробитчан из Украины, особенно в сезон сбора фруктов и овощей, когда их нужно сотни тысяч.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил председатель польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек.

По его словам, если работники из Украины не приедут, то все, что вырастили на полях, пропадет, поскольку некому будет собирать.

Гайовничек считает, что если на начало сезона сбора клубники не приедут заробитчане, то это может привести даже к протестам польских аграриев.

Он также утверждает, что поляки не смогут заменить украинцев. Например, сейчас его компании требуются на работу 30−40 человек, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока не нет.

Гайовничек не отрицает того, что украинцы, работающие в Польше, должны иметь достойные условия труда, адекватную зарплату и соцпакет. Он назвал сумму 12−14 злотых (75−90 гривен) в час.

Аграрий подчеркнул, что все зависит от сферы трудоустройства (на строительстве зарабатывают чуть больше). Он также отметил, что украинцы пытаются работать больше часов, чтобы больше заработать.

Как известно, в Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины. С середины марта, когда были введены ограничения на пересечение границы, в Украину вернулись более 180 тысяч украинцев. Чтобы не потерять рабочих, польские власти автоматически продолжили украинцам срок действия виз и права пребывания по безвизовому режиму на период пандемии COVID-19 и 30 дней после нее.

Напомним, 23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ за рубежом во время карантина. Позже, хотя и с трудностями, но вылетел рейс с украинскими заробитчанами в Великобританию.

Кабмин взял под контроль переговоры с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Теперь, чтобы вылететь на работу в Европу, нужно чтобы правительство Украины дало добро.

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