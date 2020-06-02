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"Вызов есть": в Кабмине оценили угрозу широкомасштабной войны с РФ
Широкомасштабной войны с Россией в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса не будет, и эта страна не станет вводить вглубь территории Украины свои войска. Такой прогноз высказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пояснивший ранее позицию правительства относительно подачи воды в оккупированный Крым.
«В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может», — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
Он отметил, что «вызов есть», «но мы с этим вызовом живем шесть лет … и Украина сегодня своей кровью оплачивает спокойствие Европы».
При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что на самом деле война происходит не на востоке нашей страны, а на востоке Европы.
Поэтому Украина призывает и приглашает своих западных партнеров к пересмотру Будапештского меморандума.
«Дадим ему оценку — откровенную, честную, глядя друг другу в глаза, и будем думать, что делать дальше», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил в интервью нашему изданию, что реальным институтом сдерживания страны-агрессора России является только мощная армия. По его мнению, армия должна быть такой, чтобы помешать противнику начать агрессию еще на этапе разработки военной операции.22
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Пусть обращаются: Резников прокомментировал ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым
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