26.70 / 26.92 29.41 / 29.88
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Вызов есть": в Кабмине оценили угрозу широкомасштабной войны с РФ

2:41 2 июня 2020
Украинские военные
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Широкомасштабной войны с Россией в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса не будет, и эта страна не станет вводить вглубь территории Украины свои войска. Такой прогноз высказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пояснивший ранее позицию правительства относительно подачи воды в оккупированный Крым.

«В Украине с 2014 года продолжается война. Больших угроз трудно придумать. Я думаю, что нам не надо ничего бояться, надо садиться за стол как страна, которая будет требовать восстановления доверия. Большей угрозы я не вижу. Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют, в том числе много европейских стран. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может», — сказал Резников в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Он отметил, что «вызов есть», «но мы с этим вызовом живем шесть лет … и Украина сегодня своей кровью оплачивает спокойствие Европы».

При этом вице-премьер-министр подчеркнул, что на самом деле война происходит не на востоке нашей страны, а на востоке Европы.

Поэтому Украина призывает и приглашает своих западных партнеров к пересмотру Будапештского меморандума.

«Дадим ему оценку — откровенную, честную, глядя друг другу в глаза, и будем думать, что делать дальше», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил в интервью нашему изданию, что реальным институтом сдерживания страны-агрессора России является только мощная армия. По его мнению, армия должна быть такой, чтобы помешать противнику начать агрессию еще на этапе разработки военной операции.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Украинские военные

"Вызов есть": в Кабмине оценили угрозу широкомасштабной войны с РФ

Андрей Трайбер

Многократный чемпион мира найден мертвым в своем доме под Москвой (фото)

Резников Алексей

Пусть обращаются: Резников прокомментировал ситуацию относительно поставок воды в оккупированный Крым

Самоубийство в соцсети

Жаловался на полицейских: украинец покончил с собой в прямом эфире

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер