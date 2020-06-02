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Украина

"Хунта не поставляет воду": Чубаров рассказал, что может побудить Путина начать агрессию против Украины

4:56 2 июня 2020
Рефат Чубаров
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, призывающий обсудить положение с правами человека, в частности с правами крымских татар в оккупированном Россией Крыму во время переговоров в «нормандском формате», высказал предположение, что вследствие резкого падения цен на нефть и санкционного давления, а также коронакризиса и военных авантюр в Сирии и Ливии, президент РФ Владимир Путин оказался в трудной ситуации и может пойти на самые непредсказуемые шаги.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Путину нужно будет показать себя, как и в 2014 году, что он не просто не изменился, а он еще больше окреп… Путин, как и Сталин, как бы он ни пренебрегал международным правом, всегда пытается найти поводы, чтобы скрыть такое грубое пренебрежение им», — считает глава Меджлиса.

В такое ситуации, считает глава Меджлиса, Путин снова будет акцентировать, как «хунта» в Киеве не поставляет воду в Крым, и жителям полуострова надо будет помочь.

«И это все нас доводит до понимания того, что не исключены действия, которые будут направлены на то, чтобы взять под свой контроль ту территорию, откуда поставляется вода. То есть вглубь Херсонской области, Новой Каховки», — считает Чубаров.

В то же время в Крыму, уверен лидер крымскотатарского народа, нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности. Вода нужна для строительство жилья для военных, а также для тех, кого переселяют из России.

Напомним, ранее в Кабмине напоминали России, что по Женевской конвенции именно оккупант обязан выполнять гуманитарные потребности гражданского населения. Украина со своей стороны готова обсуждать вопрос Крыма, в том числе и на международном уровне.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников еще раз повторил официальную позицию Киева относительно подачи воды в оккупированный Крым: водоснабжение будет восстановлено сразу после деоккупации полуострова и ухода оттуда войск агрессора.

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