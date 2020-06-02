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Дожди отступят, но не везде: синоптики рассказали, кому повезет с погодой 2 июня
После рекордно холодного мая первые июньские дни тоже не радуют украинцев летним теплом.
Во вторник, 2 июня, на большей части Украины снова будет относительно прохладно — 14−16 градусов, на востоке и юге — до 18−20.
Запад Украины накроют дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 11−13 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве также пройдет дождь. Температура воздуха днем будет в пределах от 13 до 15 градусов, ночью — 6−8 градусов. В Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях и на юге Украины дожди не ожидаются.
Напомним, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в июне ожидается на уровне 18−22 градусов тепла, в горах — 14−15 градусов тепла.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»77
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