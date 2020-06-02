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У Зеленского хотят засекретить часть стратегии деоккупации Крыма
Часть программы по деоккупации Крыма, которая разрабатывается рабочей группой во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, будет непубличной.
Особенно это касается разделов стратегии, где описаны вопросы безопасности.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
При этом Кориневич уточнил, что часть стратегии возврата полуострова Украине должна быть открытой и публичной. Люди должны видеть, что государство делает для возвращения Крыма и людей, которые там живут.
«Стратегия необходима, и здесь нет никаких других точек зрения. Кроме того, абсолютно всем сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной — чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — сказал он.
Напомним, на днях вице-премьер Алексей Резников публично напомнил условия Киева в отношении поставок воды в Крым.136
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