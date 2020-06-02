«Зима не хочет уходить»: сеть впечатлили фото заснеженных Карпат в начале лета

Общество и люди

В сеть выложили яркие фото, сделанные в высокогорье Карпат, где в начале лета все еще лежит снег.

«Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха — четыре градуса мороза, а при северном ветре в 13 метров в секунду такое чувство, что перенесся в зиму», — пишет на своей страничке в соцсетях Василий Фицак и делится фотографиями, которые он сделал в горах.

Интернет-пользователи, комментирующие фото, пишут, что зима не хочет уходить, и что следовало бы позвать мольфаров, чтобы те разогнали снежные тучи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,май 2020 года в Киеве был признан самым холодным за последние 20 лет — среднемесячная температура воздуха была +12,4°С, что на 2,8°С ниже климатической нормы.

Фото со странички Vasyl Fitsak в Facebook.

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