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«Зима не хочет уходить»: сеть впечатлили фото заснеженных Карпат в начале лета
В сеть выложили яркие фото, сделанные в высокогорье Карпат, где в начале лета все еще лежит снег.
«Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха — четыре градуса мороза, а при северном ветре в 13 метров в секунду такое чувство, что перенесся в зиму», — пишет на своей страничке в соцсетях Василий Фицак и делится фотографиями, которые он сделал в горах.
Интернет-пользователи, комментирующие фото, пишут, что зима не хочет уходить, и что следовало бы позвать мольфаров, чтобы те разогнали снежные тучи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,май 2020 года в Киеве был признан самым холодным за последние 20 лет — среднемесячная температура воздуха была +12,4°С, что на 2,8°С ниже климатической нормы.
Фото со странички Vasyl Fitsak в Facebook.40
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.