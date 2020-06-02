Исключительно военные интересы: раскрыты планы Кремля по Крыму

Украина

За годы оккупации украинского Крыма, который Россия аннексировала весной 2014 года, территория полуострова превратилась в гигантскую военную базу.



Об этом во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заявил Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

«Оккупация Россией Крыма привела к резкому увеличению количества обычного вооружения и военной техники в Черноморском регионе, что превышает ограничения, предусмотренные Договором об обычных вооруженных силах в Европе», — цитирует Кориневича «Укринформ».

Он отметил, что ракетное вооружение большой дальности на полуострове способно поразить всю южную часть Украины и территории соседних стран.

«В действиях Российской Федерации доминируют исключительно военные и политические интересы с целью превращения захваченного Крыма в военную базу вместе с намерениями Кремля расширить экспансию за пределы Черного моря», — подчеркнул Кориневич.

Представитель президента напомнил, что милитаризация полуострова началась почти сразу после незаконной оккупации. Россия перемещала на захваченную территорию Украины военнослужащих, оружие и военную технику, в том числе боевые самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие.



Милитаризация Крыма привела также к расширению зоны использования военных кораблей и самолетов в Черноморском регионе и далеко за его пределами во всем Средиземноморском бассейне.

Кориневич отметил, что милитаризация оккупированного Россией Крыма представляет большие риски для безопасности не только в Черноморском регионе.

Напомним, в Украине разработана стратегия по деоккупации Крыма, часть разделов, где описаны вопросы безопасности, носят непубличный характер.

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