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Кенсингтонский дворец резко отреагировал на статью о Кейт Миддлтон, полную «ложных искажений»
Кенсингтонский дворец резко отреагировал на статью о Кейт Миддлтон, опубликованную в новом номере популярного журнала Tatler. Подобные шаги офис герцога и герцогини Кембриджских предпринимает крайне редко, соблюдая неписанный закон королевской семьи: «никогда не жалуйся, ничего не объясняй». Согласно этому правилу, родственники Елизаветы II обычно игнорируют сообщения прессы, касающиеся их личной жизни.
«Эта история содержит множество неточностей и ложных искажений, которые не были переданы в Кенсингтонский дворец для согласования перед публикацией», — заявил представитель дворца, не уточняя, какие неточности имеются в виду.
В материале Tatler, среди прочего, рассказывалось, что причиной ссоры между Кейт и Меган Маркл стали колготки. Обсуждался также характер Миддлтон, а также ее родственники — в частности, мать Кэрол и сестра Пиппа. Говорилось, что Пиппа Миддлтон ведет себя, как королева. А у Кэрол — несносный, придирчивый характер.
Но возмущение дворца, как полагают эксперты, вызвали прежде всего сообщения о том, что Кейт в ярости из-за рабочей нагрузки, которая у них с мужем принцем Уильямом резко возросла после отъезда за океан принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщили друзья Кейт, теперь она не может проводить много времени со своими тремя детьми, и это ее сильно расстраивает. Она чувствует себя вымотанной и загнанной в ловушку.
Редакция журнала настаивает на своей правоте и на полной осведомленности источников автора статьи Анны Пастернак, которая ранее издала книгу о романе принцессы Дианы с офицером кавалерии Джеймса Хьюитта. Руководство издания также утверждает, что Кенсингтонский дворец был поставлен в известность о подготовке данной статьи.
Ранее «ФАКТЫ» писали: принц Уильям и Кейт Миддлтон развлекли обитателей дома престарелых, сыграв с ними в лото.
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