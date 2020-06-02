Украина

В Минздраве зафиксировали первый случай коронавируса

Во вторник, 2 июня, в Украине, где коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 24 340 человек, зафиксирован первый случай COVID-19 в аппарате Минздрава.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. «В рамках утвержденных алгоритмов был определен круг контактных лиц. Сегодня будут проведены тестирования. Какая-то часть людей будет отправлена на самоизоляцию», — добавил министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские ученые из проекта «Форсайт COVID-19» Киевского политехнического университета предполагают, что, согласно среднесрочному прогнозу, медленное угасание пандемии с конце мая — начала июня 2020 года продлится до конца июня.

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