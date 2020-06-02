- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
- 10:40 "Угрожали убить": адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины раскрыл новые детали
- 10:29 К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение
- 10:12 Украинцам объяснили, как вернуть утраченную субсидию
- 10:12 Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца
- 10:10 «Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева
- 09:50 На путинских военных испытают изобретенную в России вакцину от COVID-19
- 09:46 «Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены
- 09:40 Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня
- 09:34 Дочь солиста «На-На» победила рак
- 09:32 Олимпиада-2020 будет отменена, – эпидемиолог
- 09:30 В Минздраве зафиксировали первый случай коронавируса
В Минздраве зафиксировали первый случай коронавируса
Во вторник, 2 июня, в Украине, где коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 24 340 человек, зафиксирован первый случай COVID-19 в аппарате Минздрава.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. «В рамках утвержденных алгоритмов был определен круг контактных лиц. Сегодня будут проведены тестирования. Какая-то часть людей будет отправлена на самоизоляцию», — добавил министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские ученые из проекта «Форсайт COVID-19» Киевского политехнического университета предполагают, что, согласно среднесрочному прогнозу, медленное угасание пандемии с конце мая — начала июня 2020 года продлится до конца июня.257
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…