Олимпиада-2020 будет отменена, – эпидемиолог

Спорт

После того, как XXXII Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на 2021 год, в самой Японии не очень оптимистично настроены по поводу возможности проведения Игр. Как заявил ведущий эпидемиолог страны Кэнтаро Ивата, Япония не сможет выполнить два условия, при которых главные спортивные соревнования четырехлетия все же могут состояться.

«Во-первых, Япония должна победить коронавирус, во-вторых, вирус должен быть подавлен в других странах. Выполнить первое условие до следующего года, может быть, удастся, а вот по поводу второго я настроен довольно пессимистично. В Олимпиаде принимают участие много спортсменов из разных стран, что не очень соответствует тем условиям, в которых мы сейчас находимся и, скорее всего, продолжим находиться в следующем году. Думаю, что отмена Игр на данный момент — это наиболее вероятный сценарий», — рассказал в интервью «РБК» профессор Университета Кобе и бывший научный советник японских властей.

Напомним, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что рассматривается два варианта развития ситуации: либо Олимпиада-2020 проводится в 2021 году, либо отменяется.

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