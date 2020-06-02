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Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня
Верховная Рада, которая после карантина возобновила свою работу, 2 июня рассмотрит изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы, законопроекты относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни и первые шаги дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.
В повестке дня также вопросы проведения национальной инвентаризации лесов, ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения, изменения в постановление «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва».
Парламент также намерен определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.
В первом чтении депутаты рассмотрят документ о внесении изменений в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».
В повестке дня, законопроект, который может разрешить украинцам менять отчество, и отчет Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев.
Напомним, ранее народные депутаты также планировали утвердить программу правительства Дениса Шмыгаля.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»58
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