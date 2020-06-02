26.66 / 26.89 29.38 / 29.85
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня

9:40 2 июня 2020
Верховная Рада
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Верховная Рада, которая после карантина возобновила свою работу, 2 июня рассмотрит изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы, законопроекты относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни и первые шаги дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

В повестке дня также вопросы проведения национальной инвентаризации лесов, ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения, изменения в постановление «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва».

Парламент также намерен определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.

В первом чтении депутаты рассмотрят документ о внесении изменений в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

В повестке дня, законопроект, который может разрешить украинцам менять отчество, и отчет Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев.

Напомним, ранее народные депутаты также планировали утвердить программу правительства Дениса Шмыгаля.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение

Калинин и Горбачева

«Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены

Флойд Мейвезер-младший

Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца (фото)

Александр Качура

«Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер