Украина

Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня

Верховная Рада, которая после карантина возобновила свою работу, 2 июня рассмотрит изменения в Таможенный и Бюджетный кодексы, законопроекты относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни и первые шаги дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности.

В повестке дня также вопросы проведения национальной инвентаризации лесов, ликвидации искусственных бюрократических барьеров в сфере здравоохранения, изменения в постановление «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва».

Парламент также намерен определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов пешеходами и участниками дорожного движения.

В первом чтении депутаты рассмотрят документ о внесении изменений в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

В повестке дня, законопроект, который может разрешить украинцам менять отчество, и отчет Временной специальной комиссии по вопросам правового статуса ветеранов войны за шесть месяцев.

Напомним, ранее народные депутаты также планировали утвердить программу правительства Дениса Шмыгаля.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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