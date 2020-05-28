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Еще один "слуга народа" подхватил коронавирус
Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился еще один депутат монобольшинства в Верховной Раде — Валерий Божик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончарук. Информацию также подтвердил однопартиец Божика Георгий Мазурашу.
Данных о причине инфицирования и состоянии народного избранника пока нет.
Божик был избран в Раду в мажоритарном округе № 204 Черновицкой области, которая остается эпицентром коронавирусного заболевания в Украине.
Напомним, 22 мая коронавирус подтвердили у главы парламентского комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова из фракции «Слуга народа»
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде провели ПЦР-тесты 87 депутатам и ни у кого коронавирус не выявили, включая депутатов от партии «Батькивщина», где недавно COVID-19 подтвердился у депутата Олега Мейдича.
В связи с этим Рада планировала уже со 2 июня вернуться в привычный сессионный режим работы.134
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!