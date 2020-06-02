26.66 / 26.89 29.38 / 29.85
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На путинских военных испытают изобретенную в России вакцину от COVID-19

9:50 2 июня 2020
Вакцина от коронавируса
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В России, где недавно заявили о первом случае заболевания коронавирусной инфекцией кошки, собираются тестировать вакцину от COVID-19 на военнослужащих.

Как пишет «Коммерсант», для клинических испытаний отобрали 50 военнослужащих-добровольцев, среди которых пять женщин. Первая группа примет участие в испытаниях препарата, разработанного при участи российских военспецов, уже 3 июня.

Издание уточняет, что эксперимент проведут на базе 8-го ЦНИИ МО РФ, где ранее испытывали эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года Россия обогнала Испанию по числу инфицированных коронавирусной инфекцией и заняла второе место в мире по заболеваемости после США.

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

астероид

К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение

Калинин и Горбачева

«Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены

Флойд Мейвезер-младший

Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца (фото)

Александр Качура

«Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер