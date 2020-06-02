Мир

На путинских военных испытают изобретенную в России вакцину от COVID-19

В России, где недавно заявили о первом случае заболевания коронавирусной инфекцией кошки, собираются тестировать вакцину от COVID-19 на военнослужащих.

Как пишет «Коммерсант», для клинических испытаний отобрали 50 военнослужащих-добровольцев, среди которых пять женщин. Первая группа примет участие в испытаниях препарата, разработанного при участи российских военспецов, уже 3 июня.

Издание уточняет, что эксперимент проведут на базе 8-го ЦНИИ МО РФ, где ранее испытывали эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года Россия обогнала Испанию по числу инфицированных коронавирусной инфекцией и заняла второе место в мире по заболеваемости после США.

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