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Клуб потребителей

Украинцам объяснили, как вернуть утраченную субсидию

10:12 2 июня 2020
Коммунальные платежи
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Кабмине, обещавшем на период карантина не прекращать предоставление жилищных субсидий, объяснили, что делать в том случае, если человека лишили госпомощи по ошибке и если из-за санитарных ограничений он не может попасть на прием в органы соцзащиты.

Так, в эфире «1+1» заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко отметил, что в случае невозможности попасть на личный прием, документы следует направлять по почте. «Обратиться в орган соцзащиты населения письменно — написать заявление и направить его по почте. Ориентировочно до десяти дней. Если в течение этого времени ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ», — отметил чиновник, отвечая на вопрос пенсионерки, получившей сообщение о прекращении предоставления субсидии. Женщина пожаловалась, что за коммуналку платила исправно, все чеки есть, но лично доказать, что услуги добросовестно оплачивались, она не может.

По словам Виталия Музыченко, в мае началась процедура пересмотра прав на получение субсидии на следующий отопительный период — изучается информация о том, как получатели оплачивали коммуналку.

«То есть, поставщики услуг предоставляют информацию управлениям соцзащиты о наличии просроченной задолженности. Бывают ситуации, когда эта информация не соответствует действительности. По нашим данным, более 95% получателей субсидий — добропорядочные плательщики, у которых нет долгов», — отметил Виталий Музыченко и еще раз посоветовал тем, кто получил сообщение о прекращении выделения субсидии, направлять копии по почте в управления соцзащиты. «Это не будет преградой для получения субсидий», — добавил замминистра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве заявляли, что украинцам, получившим «карантинную тысячу», не будут учитывать ее при начислении субсидии для оплаты коммунальных услуг.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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