- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
- 10:40 "Угрожали убить": адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины раскрыл новые детали
- 10:29 К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение
- 10:12 Украинцам объяснили, как вернуть утраченную субсидию
- 10:12 Легенда бокса оплатил похороны убитого полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца
- 10:10 «Была неожиданность»: в «Слуге народа» рассказали, кто будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева
- 09:50 На путинских военных испытают изобретенную в России вакцину от COVID-19
- 09:46 «Тут нет равноправия»: бывший муж Ирины Горбачевой оправдал свои измены
- 09:40 Рада возвращается к полноценной работе после карантина: онлайн-трансляция заседания 2 июня
- 09:34 Дочь солиста «На-На» победила рак
- 09:32 Олимпиада-2020 будет отменена, – эпидемиолог
- 09:30 В Минздраве зафиксировали первый случай коронавируса
К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение
В ближайшие дни к планете Земля приблизится очередной гигантский астероид. Ученые NASA ожидают, что небесное тело 163 348 (2002 NN4) пролетит мимо Земли на скорости около 39 600 км/ч 6 июня 2020 года.
Об этом говорится в данных системы мониторинга околоземных объектов NASA, передает «Лига.НЕТ».
Ожидается, что сближение произойдет на 13,25 лунных расстояний — примерно 5,088 млн километров. Относительная скорость в момент точки максимального сближения с Землей ожидается на уровне 11,15 километров в секунду — около 39 600 километров в час.
Расчетный диаметр астероида 250 — 570 метров. Он в 10−20 раз крупнее, чем другие астероиды, которые будут приближаться к Земле в ближайшие дни.
NASA классифицирует такие астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к увеличению риска столкновения с Землей.
Напомним, ранее ученые выяснили, что гигантский астероид, который упал на Землю в конце мелового периода, стал причиной гибели всего живого на планете. В отличие от Тунгусского метеорита, он падал под очень большим углом и оставил гигантский трехсоткилометровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. Падение астероида повлияло на недра Земли и структуру земной коры, а также отразилось на дне океана.
150
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…