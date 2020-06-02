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К Земле приближается потенциально опасный астероид: NASA озвучило предупреждение

10:29 2 июня 2020
астероид
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни к планете Земля приблизится очередной гигантский астероид. Ученые NASA ожидают, что небесное тело 163 348 (2002 NN4) пролетит мимо Земли на скорости около 39 600 км/ч 6 июня 2020 года.

Об этом говорится в данных системы мониторинга околоземных объектов NASA, передает «Лига.НЕТ».

Ожидается, что сближение произойдет на 13,25 лунных расстояний — примерно 5,088 млн километров. Относительная скорость в момент точки максимального сближения с Землей ожидается на уровне 11,15 километров в секунду — около 39 600 километров в час.

Расчетный диаметр астероида 250 — 570 метров. Он в 10−20 раз крупнее, чем другие астероиды, которые будут приближаться к Земле в ближайшие дни.

NASA классифицирует такие астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к увеличению риска столкновения с Землей.

Напомним, ранее ученые выяснили, что гигантский астероид, который упал на Землю в конце мелового периода, стал причиной гибели всего живого на планете. В отличие от Тунгусского метеорита, он падал под очень большим углом и оставил гигантский трехсоткилометровый кратер Чиксулуб в южной Мексике. Падение астероида повлияло на недра Земли и структуру земной коры, а также отразилось на дне океана.

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