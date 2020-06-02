"Угрожали убить": адвокат изнасилованной в Кагарлыке женщины раскрыл новые детали

Происшествия

Адвокат жительницы Кагарлыка, изнасилованной в местном полицейском участке, заявляет, что его клиентке угрожали убийством.

Так, в эфире «1+1» Евгений Мельниченко сказал, что обидчики понадеялись, что запуганная женщина не будет жаловаться на произвол правоохранителей: «Они ее запугали. Сказали, что они ее убьют, если она куда-то пойдет».

По его словам, пострадавшая находится в шоковом состоянии, она очень напугана: «Решаем вопрос с психологом. Есть опасения, что ей могут отомстить, но пострадавшая больше переживает за своего ребенка — он у нее на первом месте».

Он также рассказал, что в журнале посещения городского отделения полиции Кагарлыка нет информации о тех, кто приходил в учреждение в день совершения преступления — дежурные, якобы, не делали записи в журнале. В то же время камеры видеонаблюдения показали, что посетители в отделении полиции таки были.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Евгений Мельниченко рассказал, что пострадавшую в отделение полиции привез ее сосед. Последний, кстати, уже дал показание следователю Госбюро расследований.

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