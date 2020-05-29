Происшествия

Изнасилование в Кагарлыке: мужчина, который привез потерпевшую в полицию, нарушил молчание

Сосед, который привез молодую женщину на допрос в полицию Кагарлыка под Киевом, где ее пытали и насиловали полицейские, дал показания ГБР.

Михаил, так зовут соседа, утверждает, что встречался с пострадавшей женщиной. И хорошо знал одного из полицейских — Николая Кузива. Он якобы привез женщину в участок, ждал ее 5 часов, потом ему надоело, и он вернулся в деревню. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать.

Мужчина рассказал ТСН, что заметил следы издевательств. При этом он защищает полицейских.

Потерпевшая женщина сейчас находится на психологической реабилитации.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских несколько дней назад изнасиловали молодую женщину. Полиция задержала их. Обоим объявили подозрение.

26 мая суд арестовал обоих полицейских на два месяца без права внесения залога.

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