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Изнасилование в Кагарлыке: мужчина, который привез потерпевшую в полицию, нарушил молчание
Сосед, который привез молодую женщину на допрос в полицию Кагарлыка под Киевом, где ее пытали и насиловали полицейские, дал показания ГБР.
Михаил, так зовут соседа, утверждает, что встречался с пострадавшей женщиной. И хорошо знал одного из полицейских — Николая Кузива. Он якобы привез женщину в участок, ждал ее 5 часов, потом ему надоело, и он вернулся в деревню. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать.
Мужчина рассказал ТСН, что заметил следы издевательств. При этом он защищает полицейских.
Потерпевшая женщина сейчас находится на психологической реабилитации.
Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских несколько дней назад изнасиловали молодую женщину. Полиция задержала их. Обоим объявили подозрение.
26 мая суд арестовал обоих полицейских на два месяца без права внесения залога.423
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