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Общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты: названа дата
С 1 июля весь общественный транспорт в Киеве, в том числе и метро, окончательно переходит на электронные билеты.
В «Киевском метрополитене» сообщают, что через месяц оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно будет с помощью:
- KyivSmartCard;
- Карточки метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской карточки любой платежной системы (в метро — проход через желтые турникеты);
- Мобильных приложений — Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard;
- Разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).
Электронные билеты можно приобрести в мобильном приложении (https://app.kyivcity.gov.ua/start) или в Т-киосках на остановках общественного транспорта.
Карту расположения Т-киосков на карте Киева можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение месяца после открытия метро после карантина в столичной подземке можно использовать жетоны, купленные до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».169
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