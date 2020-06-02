Украина

Общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты: названа дата

С 1 июля весь общественный транспорт в Киеве, в том числе и метро, окончательно переходит на электронные билеты.

В «Киевском метрополитене» сообщают, что через месяц оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно будет с помощью:

KyivSmartCard;

Карточки метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской карточки любой платежной системы (в метро — проход через желтые турникеты);

Мобильных приложений — Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard;

Разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного).

Электронные билеты можно приобрести в мобильном приложении (https://app.kyivcity.gov.ua/start) или в Т-киосках на остановках общественного транспорта.

Карту расположения Т-киосков на карте Киева можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение месяца после открытия метро после карантина в столичной подземке можно использовать жетоны, купленные до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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