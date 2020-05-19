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Только е-билеты: как будет работать метро и другой транспорт в Киеве после карантина
После возобновления работы метро в Киеве, которое могут открыть с 25 мая, киевляне и гости столицы смогут ездить в подземке лишь по электронным билетам.
Как сообщают в «Киевском метрополитене», платить за проезд на турникетах можно будет:
- KyivSmardCard;
- Карточкой метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
В течение месяца пассажирам предоставят возможность использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Проезд столичных льготников будет осуществляться по «Карточке киевлянина», а общегосударственных льготные категорий — по оригиналу соответствующего удостоверения.
В «Киевском метрополитене» напоминают, что е-билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении. До восстановления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках — их в столице более 300, они, большей частью, расположены на остановках общественного транспорта.
Что касается наземного общественного транспорта, то оплата за проезд будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. До 1 июля пассажиры по-прежнему смогут покупать билеты у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице на время действия карантина добавили три новых автобусных маршрута — от Бортничей, Осокорков и села Чайки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».25
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