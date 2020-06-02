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"Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото

11:50 2 июня 2020
Таисия Повалий
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Таисия Повалий, которая не так давно стала бабушкой, порадовала поклонников новым фото и заинтриговала новостью.

На снимке, опубликованном в Instagram, певице делают мейк перед съемками.

Повалий

«Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню „Особенные слова“, написанную потрясающими авторами Михаилом Гуцериевым и Викторией Коханой», — объяснила Повалий.

Выглядит певица на снимке очень хорошо. «На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица», — пошутила сама Повалий.

Поклонники певицы восхитились ее цветущим видом. А еще они рады, что Повалий снова начала работать после травмы ноги. Ведь все очень волновались после того, как в сети появились снимки звезды в инвалидном кресле.

Повалий

Повалий

Ранее мы писали, что Татьяну Овсиенко раскритиковали за увлечение пластикой

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"Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото

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