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"Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото
Украинская певица Таисия Повалий, которая не так давно стала бабушкой, порадовала поклонников новым фото и заинтриговала новостью.
На снимке, опубликованном в Instagram, певице делают мейк перед съемками.
«Мы снимали клип на уже полюбившуюся песню „Особенные слова“, написанную потрясающими авторами Михаилом Гуцериевым и Викторией Коханой», — объяснила Повалий.
Выглядит певица на снимке очень хорошо. «На фото видно, как с помощью макияжа можно сделать пластику носа и коррекцию лица», — пошутила сама Повалий.
Поклонники певицы восхитились ее цветущим видом. А еще они рады, что Повалий снова начала работать после травмы ноги. Ведь все очень волновались после того, как в сети появились снимки звезды в инвалидном кресле.
Ранее мы писали, что Татьяну Овсиенко раскритиковали за увлечение пластикой209
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