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«Что она с собой сделала?» Татьяну Овсиенко раскритиковали за увлечение пластикой (фото)

9:32 22 мая 2020
Татьяна Овсиенко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко в 53 года заметно изменила свою внешность. Похоже, певица увлеклась уколами красоты и услугами пластических хирургов. В социальных сетях артистки снимки заметно отретушированы фотошопом. Как на самом деле выглядит Овсиенко, показала ее коллега Ирина Салтыкова, опубликовав совместное фото. С ними также позирует и Татьяна Буланова, которая из-за проблем с сердцем оказалась недавно в больнице.

«Три девицы. И какие…» — подписала снимок Салтыкова. Невооруженным глазом видно, что Овсиенко подкачала губы, ее лицо заметно округлилось, она явно увлеклась уколами ботокса.

Поклонникам артистки такие перемены не понравились. «Таня Овсиенко что-то невообразимое с собой сотворила. Неудачная пластика или что с ней?», «Вот так вот неудачная пластика может очень испортить человека. Лицо на маску теперь похоже», — пишут в комментариях в сети.

Ранее певица Лолита Милявская похвасталась, что на карантине сделала пластику — подрезала веки. А юмористка Елена Степаненко кардинально подошла к вопросу и заметно омолодилась.

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