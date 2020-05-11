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На Тернопольщине надругались над флагом у мемориала погибшим во Второй мировой войне
В селе Людвище Шумского района Тернопольской области неизвестные сорвали и сожгли красно-черный флаг, установленный у мемориала погибшим во Второй мировой войне. На Буковине вандалы срезали сине-желтые флаги с могил погибших в АТО.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 мая. Остатки флага увидел местный активист.
На места происшествия работали сотрудники Шумского отделения полиции. Полицейские продолжают поиски того, кто сорвал и сжег полотнище.
Напомним, в марте в Киеве задержали двоих 16-летних подростков, которые пытались сжечь флаги Украины. Ранее хулигана из Коростеня, который надругался над государственным флагом Украины, обязали заплатить штраф в размере 850 гривен.51
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