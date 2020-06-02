- 12:11 Владелец «Челси» купил самую дорогую виллу в Израиле
- 12:07 За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве: в полиции указали на важный момент
- 12:01 На промрынке «7-й километр» устроили разборки со стрельбой: есть раненые
- 11:54 На Киевщине вандалы уничтожили памятную доску матерям погибших бойцов АТО
- 11:51 Ольга Сумская поделилась горячими пляжным фото из Крыма
- 11:50 "Пластика носа и коррекция лица": Таисия Повалий заинтриговала новым фото
- 11:48 Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- 11:38 Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу
- 11:30 Общественный транспорт в Киеве полностью перейдет на е-билеты: названа дата
- 11:15 Убийство сына депутата Соболева: Интерпол объявил в розыск организатора преступления
- 11:01 В центре Одессы средь бела дня устроили стрельбу: первые детали и фото происшествия
- 10:41 Гибель горняков на шахте «Лисова» во Львовской области: в трагедии обвинили мастера участка
За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве: в полиции указали на важный момент
За время работы системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которую ввели в действие с 1 июня, в столице и Киевской области было зафиксировано 57,88 тысяч случаев превышения скорости.
Как сообщают в Патрульной полиции Киева, камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевской области в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.
Тем временем замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как установка камер повлияла на манеру езды водителей в столице и области.
«Есть первые сравнения. Так, с начала суток 1 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество превышений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составил 17 477 случаев. Во вторник июня имеем несколько иную картину — с начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество таких случаев составил 10 469. Вот вам и неоспоримый факт превентивного эффекта и дисциплинированности водителей в статистических данных», — пишет он на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали список улиц в Киеве, на которых установлены камеры для фиксации нарушения скоростного режима.9
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мать посадила 14-летнюю дочь на цепь, чтобы она «не уходила из дома»: детали и фото шокирующего инцидента на Луганщине
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...