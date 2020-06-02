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Общество и люди

За первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве: в полиции указали на важный момент

12:07 2 июня 2020
Фотофиксация нарушений ПДД
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

За время работы системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которую ввели в действие с 1 июня, в столице и Киевской области было зафиксировано 57,88 тысяч случаев превышения скорости.

Как сообщают в Патрульной полиции Киева, камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевской области в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями.

Тем временем замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, как установка камер повлияла на манеру езды водителей в столице и области.

«Есть первые сравнения. Так, с начала суток 1 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество превышений скорости, зафиксированных в автоматическом режиме, составил 17 477 случаев. Во вторник июня имеем несколько иную картину — с начала суток 2 июня, по состоянию на 9:00 утра, количество таких случаев составил 10 469. Вот вам и неоспоримый факт превентивного эффекта и дисциплинированности водителей в статистических данных», — пишет он на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали список улиц в Киеве, на которых установлены камеры для фиксации нарушения скоростного режима.

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