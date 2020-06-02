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Алсу впервые показала трехлетнего сына (фото)
Популярная российская певица Алсу, раскрывшая шокирующую правду о шоу «Голос.Дети», впервые показала трехлетнего сына Рафаэля. Редким снимком с тремя детьми артистка поделилась в Instagram.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото», — написала Алсу.
Ранее она объясняла нежелание показывать детей тем, что они слишком маленькие. Фото дочек она иногда публикует в своем блоге, а вот сына скрывала от общественности. И сейчас показала мальчика только со спины.
«Меня абсолютно замучили вопросы по поводу сыночка. Я хочу еще раз всем сказать. Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет… Он слишком маленький. Когда он сам подрастет, захочет сказать всем привет, тогда он это и сделает. До этого момента можете даже не спрашивать, где, зачем, почему», — говорила Алсу.
Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, с которым воспитывает троих детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь Ольги Сумской Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву.467
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