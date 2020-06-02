26.66 / 26.89 29.40 / 29.86
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала трехлетнего сына (фото)

12:26 2 июня 2020
Алсу
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярная российская певица Алсу, раскрывшая шокирующую правду о шоу «Голос.Дети», впервые показала трехлетнего сына Рафаэля. Редким снимком с тремя детьми артистка поделилась в Instagram.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото», — написала Алсу.

Ранее она объясняла нежелание показывать детей тем, что они слишком маленькие. Фото дочек она иногда публикует в своем блоге, а вот сына скрывала от общественности. И сейчас показала мальчика только со спины.

«Меня абсолютно замучили вопросы по поводу сыночка. Я хочу еще раз всем сказать. Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет… Он слишком маленький. Когда он сам подрастет, захочет сказать всем привет, тогда он это и сделает. До этого момента можете даже не спрашивать, где, зачем, почему», — говорила Алсу.

Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, с которым воспитывает троих детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь Ольги Сумской Антонина Паперная впервые показала двухлетнюю дочь Еву.

467

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

КПВВ

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

озеро

Cиноптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное тепло

Боевик из Мариуполя

"Пытал украинских военных": в Мариуполе задержали боевика из банды Безлера

Шеврон 95-й бригады ВСУ

ФСБ призналась в похищении украинского военного в Крыму

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер