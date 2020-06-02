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«Изнасилования в Кагарлыке можно было избежать»: на садистов-полицейских систематически поступали жалобы
На полицейских из Кагарлыка, которых отправили под арест по подозрению в изнасиловании в отделении полиции, ранее были написаны более десяти жалоб.
По информации адвоката Маси Найема, люди жаловались на насилие со стороны правоохранителей.
«Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции, изнасилования можно было бы избежать», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат подвергшейся насилию женщины утверждал, что полицейские угрожали ей смертью и рассчитывали на то, что пострадавшая не будет жаловаться.91
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«Изнасилования в Кагарлыке можно было избежать»: на садистов-полицейских систематически поступали жалобы
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».