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Cиноптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное тепло
Дожди, которые вот уже несколько дней не покидают Украину, продолжатся. Центр циклона в среду, 3 июня, будет находиться над западной частью страны. Дожди охватят большинство областей.
Прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую область в Запорожье, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Ветер пределах 3−10 м / с ожидается с юга.
При этом синоптик предупреждает, что 3 июня ночью еще будет холодно — + 5 + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Днем самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области — + 17 + 23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях — + 11 + 14 градусов. На остальной нашей территории — + 13 + 19 градусов.
В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно — + 6 + 8 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.
Вместе с тем, уже с 5 июня в Украине ожидается существенное потепление.
Напомним, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет в пределах 18−22 градусов тепла.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»670
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