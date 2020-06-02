Украина

Cиноптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное тепло

Дожди, которые вот уже несколько дней не покидают Украину, продолжатся. Центр циклона в среду, 3 июня, будет находиться над западной частью страны. Дожди охватят большинство областей.

Прояснения возможные вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровскую область в Запорожье, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер пределах 3−10 м / с ожидается с юга.

При этом синоптик предупреждает, что 3 июня ночью еще будет холодно — + 5 + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов. Днем ​​самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области — + 17 + 23 градуса. Холоднее всего будет в западных областях — + 11 + 14 градусов. На остальной нашей территории — + 13 + 19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно — + 6 + 8 градусов, днем ​ потеплеет до +17 градусов.

Вместе с тем, уже с 5 июня в Украине ожидается существенное потепление.

Напомним, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет в пределах 18−22 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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