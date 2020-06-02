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Появилась онлайн-карта камер фиксации нарушений ПДД в Киеве и области
В сети появилась онлайн — карта с системой фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которую запустили в Украине 1 июня. Ранее в сети опубликовали список столичных улиц, на которых установлены камеры для фиксации нарушения скоростного режима.
Нарушения на дорогах камеры регистрируют в автоматическом режиме. Затем фото- или видеодоказательство нарушения отправляют в общий центр обработки данных МВД и Нацполиции.
Далее операторы специальных центров проверяют зафиксированные системой нарушения, обрабатывают их и в распечатанном виде (или по электронной почте) отправляют информацию о нарушении владельцу автомобиля.
Карту можно посмотреть здесь.
Напомним, за первые сутки работы камеры зафиксировали почти 58 тысяч нарушений ПДД в Киеве и области.
Эксклюзивный материал о том, как работает система фиксации нарушений ПДД, а также о «письмах счастья», читайте на сайте «ФАКТОВ».241
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