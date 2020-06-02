Украина

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

Контрольные пункты въезда / выезда на линии разграничения на Донбассе могут открыть после 10 июня. Ранее планировалось возобновить работу этих пунктов пропуска после 22 июня.

Об открытии КПВВ в зоне операции Объединенных сил на селекторном совещании 2 июня сообщил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его информации, уже идет подготовка для открытия первых КПВВ.

Сейчас пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил. Для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства гуманитарного характера. При этом и при наличии разрешения российские наемники без пояснения причин не всегда пропускают граждан.

Напомним, с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перешли на летний график работы: с 6 часов утра и до 8 часов вечера.

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