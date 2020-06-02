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«Нам противостоят российские командиры»: Кулеба рассказал о первых итогах переговоров в Берлине
Во время встречи в Берлине с министром обороны Германии украинская делегация, как и планировалось, обсудила ситуацию на оккупированном Донбассе. Об итогах первой встречи рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, министру обороны ФРГ были представлены доказательства того, что со стороны ОРДЛО с Украиной воюют российские военнослужащие, а не простые жители Донбасса. Пророссийские боевики постоянно нарушают перемирие, а Россия, которая их курирует, отказывается идти на конструктивный диалог с Киевом по поводу прекращения войны.
Также украинская сторона заявила о необходимости вернуть контроль над украинско-российской границей и о невозможности вести прямые переговоры с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые являются марионетками в руках Кремля и уже имеют российские паспорта, то есть являются гражданами другого государства.
Кроме обсуждения деоккупации Донбасса и Крыма, говорили о поддержке Германией реформ в Украине, в частности, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО, который нужен не только нашей стране, но и будет способствовать укреплению Альянса.
По словам Кулебы, министр обороны Германии обещала поддержать сближение Украины и НАТО во время председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине 2020 года.
Напомним, в середине мая в Берлине побывал главный переговорщик по Донбассу с российской стороны Дмитрий Козак, который по итогам заявил, что нормандский формат получит новый импульс. Тогда глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Козака пригласили на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении Минских соглашений. Также это было связано с новыми инициативами Украины, в частности, касающимися повышения уровня представительства в Трехсторонней контактной группе.
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