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Шоу-бизнес

Умер украинский джазмен Руслан Егоров: в сети волна скорби

14:12 2 июня 2020
Руслан Егоров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

На 37-м году жизни умер популярный украинский джазовый музыкант, обладатель премии в категории «Лучший джазовый мужской вокал Украины» Руслан Егоров.

О смерти музыканта и основателя «Квартета Руслана Егорова» сообщила на своей странице в Facebook его сестра Илона Ковальчук.

Егоров
«Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика Руслана Егорова… Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи», — написала Илона.

По ее словам, музыканту стало внезапно плохо. «Я приехала к нему ночью, через 15 минут после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему „скорую“, он не брал трубку и больше я его не слышала… По предварительным данным, это сердечный приступ», — отметила Ковальчук.

В сети друзья и поклонники Руслана скорбят и делятся воспоминаниями о нем. Они отмечают, что Егоров «пел душой и жил сценой».

Егоров

Егоров

Егоров

Егоров

Егоров

Егоров

Напомним, что 1 июня ушел из жизни знаменитый украинский композитор Мирослав Скорик.

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