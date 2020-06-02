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Ко Дню Киева открылся крупнейший торгово-развлекательный центр столицы Retroville
30 мая, ко Дню Киева, состоялась церемония открытия крупнейшего торгово-развлекательного центра столицы Retroville, на которую пришел киевский городской голова Виталий Кличко. Об этом сообщила пресс-служба компании Stolitsa Group.
Накануне на базе комплекса начал работу строительный гипермаркет Leroy Merlin и супермаркет Novus в новом формате. ТРЦ работает со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, поэтому зона развлечений, рестораны и фуд-корт будут запущены сразу после снятия карантина.
Комплекс расположен по адресу проспект Правды, 47. Девелопером одного из крупнейших инвестиционных проектов этого года в Украине выступила украинская-литовская компания Stolitsa Group.
Для безопасности персонала и покупателей введен особый режим работы: в помещении центра можно находиться только в маске, количество посетителей ограничено, в ключевых местах установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция, а также гостей призывают быть осторожными многочисленные информационные плакаты и объявления по системе оповещения.
Также в день открытия каждый посетитель получил маску с логотипом торгового центра.
Кроме городского головы Киева, в официальной церемонии открытия приняли участие председатель Подольской районной государственной администрации и представители посольства Литовской Республики в Украине. Отдельно церемонию освящения нового ТРЦ провел владыка Агапит, настоятель Свято-Михайловского монастыря.
«Это важный и долгожданный момент для всей компании Stolitsa Group. Мы не сбавили темпы строительства ТРЦ и БЦ даже в сложный период карантина и открыли первый центр в Украине, созданный по всем европейским стандартам и нормам качества», — сообщил руководитель компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский.
В первый день работы торгово-развлекательного центра также открылись магазин алкогольных напитков и пива Litra, продавец техники и электроники Eldorado, «Аптека Доброго Дня», Vodafone, Lifecell и Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui, Spice room и другие.
«Наша команда удержала имеющихся арендаторов и смогла привлечь новых. В результате Retroville заполнен брендами на 86% и мы гордимся партнерством с каждым из них. Уже в августе 2020 мы готовим к открытию вторую очередь ТРЦ и БЦ Retroville», — сообщила СЕО ТРЦ и БЦ Retroville Рената Якубчениене.
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Общая площадь объекта — 118 990 м. Кв, площадь аренды — более 91 860 м. Кв. Проект предусматривает наземный паркинг на 3245 мест. Якорные арендаторы молла — гипермаркет Novus (10 640 м. Кв.), Строительный гипермаркет Leroy Merlin (4805 м. Кв.), Первый в Киеве кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids (4640 м. Кв.), Бренды польской группы LPP — Cropp, House, Sinsay (более 3000 кв. м), фитнес-клуб SportLife (4436 кв. м) с бассейнами и джакузи, а также крупнейший в городе фуд-корт на 725 мест, где будут представлены 8 отдельных ресторанов, а также 16 операторов, в том числе McDonald's, KFC, Salateira и другие.
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