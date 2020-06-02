Шоу-бизнес

Виктории Бекхэм заплатили 1,25 миллиона долларов за то, что она отказалась петь (фото)

Бывшая певица, а ныне дизайнер Виктория Бекхэм парадоксальным образом заработала миллион фунтов (более 1,25 миллиона долларов) за ничегонеделание — в буквальном смысле.

Супруга экс-футболиста Дэвида Бекхэма отказалась принять участие в гастрольном туре воссоединившейся в прошлом году группы Spice Girls. Четверо ее коллег выступали на концертах без Виктории. Тем не менее, как сообщает издание The Sun, миссис Бекхэм получила свою долю прибыли, поскольку имеет наряду с Эммой Бантон, Мел Би (Мелани Браун), Джери Хорнер (ранее — Холливелл) и Мел Си (Мелани Чисхольм) имеет официальные права на бренд Spice Girls.

Бекхэм досталась пятая часть от суммы, которую принесли реклама, продажа фирменных товаров и лицензионные сделки. Это почти миллион фунтов стерлингов (примерно 1,25 миллиона долларов). Несмотря на то, что заработала эти деньги не она, а ее товарки.

При этом дизайнерский бизнес идет у 46-летней Виктории не слишком хорошо. В прошлом году убытки ее компании превысили 12 миллионов фунтов. А годовая зарплата, которую назначила себе Виктория составила лишь 700 тысяч фунтов (879 тысяч долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виктория Бекхэм показала стройные ноги в фотосессии для Vogue.

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